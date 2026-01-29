Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam brüt rezervleri, 23 Ocak haftasında 215,6 milyar dolara yükseldi. Haftalık verilere göre rezervlerde 10,4 milyar dolarlık artış kaydedilirken, böylece Merkez Bankası rezervleri üst üste ikinci haftasında tarihi zirvesine ulaşarak rekor kırdı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 23 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artışla 86 milyar 202 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Ocak'ta 84 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ
Bu dönemde altın rezervleri de 8 milyar 390 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar artışla 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 614 milyon dolara yükseldi.
Böylece toplam rezervler, üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.