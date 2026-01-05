İsviçre hükümeti, bu kararın temel amacının varlıkların ülke dışına akışını engellemek olduğunu belirtti. Öne çıkan diğer detaylar ise şunlar:

Kapsam Dışı İsimler: Kararın, mevcut Venezuela hükümeti üyelerini etkilemediği aktarıldı.

Venezuela Halkına İade Şartı: Gelecekteki yasal süreçlerde fonların yasa dışı yollarla elde edildiğinin kanıtlanması durumunda, İsviçre bu varlıkların Venezuela halkına fayda sağlayacak şekilde iade edilmesini temin etmeye çalışacak.

Ek Yaptırım Kararı: Bu hamlenin, 2018'den bu yana Ambargo Yasası kapsamında yürürlükte olan yaptırımlara ek olarak alındığı vurgulandı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Maduro bağlantılı varlıkların toplam tutarı hakkında ise bilgi paylaşmadı.

ABD OPERASYONU VE VENEZUELA’DAKİ YENİ YÖNETİM

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak gecesi başlayan patlamalar ve ABD’nin hava operasyonu, Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanarak ABD’ye götürülmesiyle sonuçlanmıştı. ABD yönetimi, Maduro’yu "uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı" gibi ağır suçlarla itham ederken, Venezuela’da yönetim el değiştirdi.

Maduro’nun alıkonulmasının ardından Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici Devlet Başkanı olarak görevi devralmasına karar verdi. Uluslararası toplum ise bu operasyon karşısında ikiye bölünmüş durumda; bazı ülkeler ABD’ye destek verirken, diğerleri operasyonu sert bir dille kınamaya devam ediyor.

Kaynak: Bloomberg