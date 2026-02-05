Küresel otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Volvo Car AB, borsada tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. İsveç borsasında işlem gören Volvo hisseleri, gün içinde yaklaşık %25 değer kaybederek 22,45 SEK seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, şirketin bugüne kadarki en kötü işlem günü olarak kayıtlara geçti.

Sert Satış Dalgası Dikkat Çekti

Gün boyunca yatay seyreden hisselerde, finansal sonuçların açıklanmasının ardından sert bir satış dalgası başladı. Kısa sürede hızlanan satışlar, yatırımcı güveninin zedelendiğine işaret etti. Hisseler, gün içi zirve seviyelerinden yaklaşık 7 SEK aşağı çekildi.

Piyasa Beklentileri Karşılanmadı

Analistler, düşüşün arkasında beklentilerin altında kalan finansal performans, artan maliyet baskısı ve küresel otomotiv sektöründeki talep daralmasının etkili olduğunu belirtiyor. Elektrikli araç dönüşüm sürecinde yaşanan belirsizlikler ve rekabetin sertleşmesi de hisseler üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

“Tarihi Kayıp” Olarak Değerlendiriliyor

Piyasa verilerine göre Volvo Car hisselerinde yaşanan bu sert gerileme, şirketin halka açık olduğu dönem boyunca görülen en büyük günlük değer kayıplarından biri oldu. Yaşanan düşüş, sadece Volvo yatırımcılarını değil, Avrupa otomotiv hisselerini takip eden küresel fonları da yakından ilgilendiriyor.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde şirket yönetiminden gelecek yeni açıklamaların ve ileriye dönük beklentilerin, hisse fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Piyasalarda ise Volvo cephesinde yaşanan bu sert hareketin, sektörde dalga etkisi yaratabileceği konuşuluyor.