Japonya, Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile işbirliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Motegi Toshimitsu, Filipinli mevkidaşı Maria Theresa Lazaro ile Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ordular arasındaki malzeme hizmetlerinin karşılıklı sağlanmasını hedefleyen "Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması"na imza attı

Ekonomi ve güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesini amaçladıklarını belirten bakanlar, iki ülke arasında sivil nükleer enerji alanında yürütülen çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Japonya-ABD-Filipinler arasındaki üçlü işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan taraflar, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki varlığının stratejik önemine de dikkati çekti.

Japonya ile Filipinler silahlı kuvvetleri arasındaki tedarik hizmetlerine ilişkin ödeme ve mutabakat usulleri gibi konularda çerçeve oluşturacağı belirtilen anlaşmanın, "taraflar arasındaki işbirliğini güçlendireceği ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğine aktif katkı sunulmasını sağlayacağına" işaret ediliyor.

(AA)