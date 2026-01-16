Kafein Yazılım (KFEIN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den 400 milyon TL'ye yükseltilmesine ve bu tavanın geçerlilik süresinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasına yönelik sürecin tamamlandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtildi.