Ramazan ayı öncesinde artan gıda talebi ve piyasa koşullarını göz önünde bulunduran Ankara PERDER, vatandaşın alım gücünü korumak adına önemli bir adım attı. Yapılan anlaşmayla birlikte, piyasadaki olası fiyat dalgalanmalarının tüketiciye yansımasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"TİCARİ KAMPANYA DEĞİL, SOSYAL SORUMLULUK"

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ESK ile yaklaşık 3 yıldır devam eden bu iş birliğinin önemine dikkat çekti. Gülhan, "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur. Temel amacımız fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın güvenilir ete erişimini sağlamaktır" dedi.

İŞTE SABİTLENEN GÜNCEL FİYATLAR

Protokol kapsamında, market raflarında Ramazan ayı boyunca uygulanacak tavan fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Kıyma: 485 TL

Kuşbaşı: 510 TL

Tranç: 535 TL

Kontrafile: 900 TL

Antrikot: 1000 TL

Bonfile: 1200 TL

Tereyağı: 384 TL

UYGULAMANIN GEÇERLİ OLDUĞU MARKETLER

Ankaralı tüketiciler, sabit fiyatlı ürünlere şu market zincirlerinin şubelerinden ulaşabilecek: Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, KENT Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar.

Uygulamanın Ramazan Bayramı sonuna kadar kesintisiz devam edeceği ve denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: Dünya