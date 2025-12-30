Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış ve sunumuna ilişkin usul ve esaslarda yapılan düzenleme, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlığın yayımladığı tebliğe göre, 2026 yılı için belirlenen yeni tarifeler sektör temsilcileri ve işletmeciler için netleşti.

TOPTAN SATIŞ BEDELLERİNDE ARTIŞ

Yeni düzenlemeye göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli 82 bin 624 TL olarak belirlendi. Sektörün büyük ölçekli ticaretini kapsayan bu rakam, yeni yılın en dikkat çeken kalemlerinden biri oldu.

PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ (BÖLGESEL FARKLILIKLAR)

Perakende satış belgelerinde ise işletmenin bulunduğu bölgeye göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi uygulanmaya devam ediyor:

İl merkezleri ve büyükşehir sınırları: 4 bin 240 TL

İlçe merkezleri: 2 bin 802 TL

Diğer mahaller (köyler vb.): Bin 17 TL

AÇIK İÇKİ SATIŞ BELGE BEDELLERİ

Restoran, bar ve benzeri işletmeleri ilgilendiren açık içki satış belgelerinde de rakamlar güncellendi. Buna göre; il merkezleri ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki işletmeler 17 bin 704 TL ödeyecekken, diğer mahallerde bu bedel 6 bin 792 TL olarak uygulanacak.

UYGULAMA SÜRECİ

Söz konusu tebliğ, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 15. maddesi uyarınca her yıl yeniden belirleniyor. İşletmecilerin, mevcut belgelerini geçerli kılmak veya yeni belge almak için belirlenen bu tutarları ilgili kurumlara yatırmaları gerekiyor.