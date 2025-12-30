Emlak Konut GYO'nun "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" modeliyle ihaleye çıkardığı İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy arsasında dev rakamlar havada uçuştu. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ihalenin ikinci ve belirleyici oturumunda, en yüksek tekliflerin verilmesiyle proje süreci yeni bir boyuta taşındı.

Rekor Teklif Geldi

İhale sonucunda ulaşılan rakamlar, bölgeye olan güveni bir kez daha tescilledi. Yapılan açıklamaya göre;

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri: 20 milyar 580 milyon TL

Şirket Payı Toplam Geliri: 9 milyar 261 milyon TL (En yüksek teklif)

Şirket Payı Gelir Oranı: %45

Fenerbahçe ve Akfin Protokolü Kapsamında

Söz konusu ihale, Emlak Konut GYO ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirildi. İhalede elde edilen toplam şirket payı gelirinin protokol gereği paylaşılacağı ve arsa değerinin çok üzerinde bir teklife ulaşıldığı vurgulandı.

Ataşehir'in Değeri Katlanıyor

Küçükbakkalköy bölgesinde yer alan ve ticaret+konut imarına sahip olan arsa, hem konumu hem de büyüklüğüyle İstanbul’un en değerli taşınmazlarından biri olarak gösteriliyordu. 9,26 milyar TL’lik şirket payı teklifi, arsanın ekspertiz değerinin yaklaşık 5,5 katına tekabül ederek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

İhale komisyonunun değerlendirme süreci devam ederken, kazanan firmanın resmiyet kazanmasının ardından projenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.