Tera Yatırım Bankası A.Ş., sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir karar aldı. BANKA, 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, ödenmiş sermayesinin artırılmasına karar verdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 1,5 milyar TL olan ödenmiş sermaye, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2 milyar TL artırılarak 3,5 milyar TL’ye çıkarılacak. Sermaye artışının, bankanın finansal gücünü artırması ve faaliyetlerini daha sağlam bir sermaye yapısıyla sürdürmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

KAP bildiriminde, söz konusu kararın kamuoyunun bilgisine sunulduğu belirtilirken, sermaye artışına ilişkin sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceği ifade edildi. Banka yönetimi, sermaye artışının ardından büyüme stratejilerinin daha güçlü bir şekilde desteklenmesini amaçlıyor.