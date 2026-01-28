Güne yükseliş trendinde başlayan ve yatırımcısının takibinde olan Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) hisseleri, öğleden sonra gelen sert satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Kayıpların derinleşmesiyle birlikte Borsa İstanbul yönetimi, yatırımcıyı korumak adına işlemleri geçici olarak durdurdu.

KAP AÇIKLAMASI: İŞLEMLERE ARA VERİLDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"MEYSU.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir. MEYSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 14:34:03 itibarıyla devam edilecektir."

YÜZDE 4’E YAKIN KAYIP

Devre kesici öncesindeki verilere bakıldığında, TSI 14.14 itibarıyla MEYSU hisselerinin yüzde 3,96’lık bir düşüşle 16,00 TL seviyesine kadar gerilediği görüldü. Seans açılışındaki iyimser havanın yerini satış baskısına bırakması, taze halka arzlardaki volatilite (oynaklık) tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

