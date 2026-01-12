Yüzlerce şubesiyle Türkiye genelinde güçlü bir MARKA haline gelen Köfteci Yusuf, ticari faaliyetlerini yalnızca gıda sektörüyle sınırlı tutmama kararı aldı. Şirket, Susurluk bölgesinde kurduğu rüzgâr enerji santraliyle yenilenebilir enerji alanına resmen giriş yaptı.

Yaklaşık 500 milyon TL büyüklüğündeki yatırımın, şirketin kendi operasyonlarının enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamasının yanı sıra, uzun vadede enerji maliyetlerini düşürmesi ve sürdürülebilir gelir yaratması hedefleniyor.

Enerji maliyetlerine karşı uzun vadeli kalkan

Son yıllarda elektrik ve doğalgaz maliyetlerinde yaşanan sert yükseliş, özellikle yüksek enerji tüketimi olan restoran ve üretim zincirlerini yeni çözümler aramaya yöneltti. Köfteci Yusuf’un RES yatırımı da bu çerçevede, yalnızca bir çevre hamlesi değil, aynı zamanda finansal ve stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu tarz yatırımlar:

Enerji maliyetlerini öngörülebilir hale getiriyor

Şirketleri dışa bağımlılıktan kısmen koruyor

Kar marjlarını uzun vadede destekliyor

Markaya sürdürülebilirlik değeri katıyor

Ticari zekâ vurgusu: Ana işi koruyup yeni gelir kapısı açmak

Köfteci Yusuf’un attığı bu adım, “sektör değiştirme” değil, ana işini koruyarak yanına güçlü bir iş kolu ekleme modeli olarak öne çıkıyor. Restoran zinciri, bir yandan büyümesini sürdürürken, diğer yandan enerji gibi stratejik bir alanda varlık oluşturarak iş modelini daha dayanıklı hale getiriyor.

Bu yönüyle yatırım, yalnızca bugünün maliyetlerine değil, önümüzdeki 10–20 yılın rekabet koşullarına yönelik bir hazırlık olarak görülüyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları hız kazanıyor

Köfteci Yusuf’un Susurluk’taki rüzgâr enerji santrali yatırımı, son dönemde sanayi ve hizmet şirketlerinin hızla yöneldiği yenilenebilir enerji trendinin de yeni bir örneği oldu. Gıda, perakende, sanayi ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren birçok büyük şirket, benzer şekilde kendi enerjisini üretmeye odaklanıyor.