En düşük emekli aylığında artışa ilişkin düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanması bekleniyor.

SON DAKİKA| Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Teklif kapsamında en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında zam yapılacak. Buna göre, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkarılacak.

Yapılacak artış için gerekli kaynağın Hazineden karşılanacağı belirtilirken, düzenlemenin bütçeye etkisinin 2026 yılının ilk 6 ayında 66,3 milyar lira, yıllık toplam etkisinin ise 110,2 milyar lira olacağı öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN DESTEĞİ ARTIRILIYOR

Toplam 13 maddeden oluşan kanun teklifi, en düşük emekli aylığı düzenlemesinin yanı sıra asgari ücrette işveren desteğinin bin 270 liraya yükseltilmesini de içeriyor.

Teklifin salı günü TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

En düşük emekli aylığına yapılan artış, teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emeklilerin hesaplarına yansıtılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ocak ayı maaşlarına yetişmemesi halinde ise, en düşük emekli aylığı alanlara şubat ayında fark ödemesi yapılması bekleniyor.