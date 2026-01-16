Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde gerilen Avrupa-Rusya ilişkilerinde yeni bir söylem değişikliği dikkat çekiyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı Avrupalı liderlerin Avrupa’da istikrarın sağlanması adına Rusya ile diyalog kurulması gerektiği yönündeki açıklamalarını yakından ve memnuniyetle takip ettiklerini duyurdu.

"ÜTOPİK HEDEFLERDEN DÖNÜŞ SİNYALİ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Avrupa'nın yakın geçmişteki sert tutumunun değişmeye başladığına işaret etti.

Kısa süre öncesine kadar Avrupa'da hakim olan görüşün, Rusya ile her türlü diyaloğun reddedilmesi ve Rusya'nın "sahada ezici bir yenilgiye uğratılması" olduğunu hatırlatan Peskov, bu eski yaklaşımı "ütopik" olarak nitelendirdi.

PARİS, ROMA VE BERLİN VURGUSU

Peskov, özellikle Paris, Roma ve Berlin hattından gelen yeni mesajların önemine değinerek, "Avrupa’da istikrarın tesisi için Ruslarla konuşulması gerektiğine dair açıklamaları not ettik. Bu yaklaşım, BIZIM tezlerimizle tamamen örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA TEMKİNLİ: "ZAMAN GÖSTERECEK"

Kremlin, bu retorik değişikliğini olumlu bir adım olarak görse de sürece temkinli yaklaşıyor.

Peskov, bu açıklamaların Avrupalıların stratejik vizyonunda köklü bir değişikliğe işaret EDIP etmediğinin henüz netleşmediğini vurguladı.

Sözcü, "Bu söylemlerin eyleme dökülüp dökülmeyeceğini ve sürecin nasıl ilerleyeceğini zaman gösterecek" diyerek kapıyı açık ama tedbirli bıraktı.