Dünya genelinde teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlamaya işaret etmesi risk iştahını törpüledi. Özellikle yapay zeka yarışındaki maliyetlerin şirket karlılıklarını baskılayabileceği beklentisi, teknoloji hisselerindeki satış baskısının sürmesinde etkili oldu.

ABD'de enflasyon ve istihdama yönelik riskler ülkedeki ekonomi yönetiminin işini zorlaştırırken, güç kaybeden istihdam piyasasının ekonomik istikrara zarar verebileceği ve büyümeyi etkileyebileceğine yönelik endişeler yatırımcıların tercihleri üzerinde etkili oluyor.

ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı, Aralık 2025'te 6 milyon 542 bin ile Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın açıkladığı ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısı da ocakta geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 118 artarak 108 bin 435'e çıktı ve 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek ocak ayı seviyesine ulaştı.

Söz konusu veriler istihdam piyasasında soğumanın sürdüğüne işaret ederken, istihdam raporu verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Bugün yayınlanması gereken, içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının da bulunduğu istihdam raporu ABD'deki hükümetin kısmi olarak kapanması sebebiyle ertelenmişti. Federal hükümetin hizmet vermeye yeniden başlamasının ardından güncellenen veri takvimine göre istihdam raporu 11 Şubat Çarşamba günü açıklanacak.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimine haziranda gideceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.

BİLANÇOLAR VE YENİ ÜRÜNLER TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ BASKILIYOR

Öte yandan, ABD'li teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının kısa vadede somut kazanca dönüşüp dönüşmeyeceği piyasaların ana gündem maddelerinden biri haline gelirken, yeni ürünlerin çalışma modellerini değiştirebileceği beklentileri yatırımcıların risk algısını yükseltiyor.

Alphabet'in bilançosunun şirketin yapay zeka harcamalarını artırmayı planladığına işaret etmesi sonrası teknoloji hisselerindeki kayıplar görüldü. Şirketin sermaye harcamalarının 2025 seviyesinin neredeyse iki katına çıkacağını duyurması, teknoloji sektöründeki harcama kaygılarını artırdı. Alphabet’in hisseleri yüzde 0,6 gerilerken, küresel bellek sıkıntısı nedeniyle kazanç tahminleri zayıf kalan Qualcomm'un hisseleri yüzde 8,5 değer kaybetti.

Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarına yönelik yeni yapay zeka aracını açıklaması, bu tür araçların yazılım şirketlerinin kar marjlarını olumsuz etkileyebileceği beklentisini güçlendirirken, sektörde satış baskısı sürdü. Dün, Oracle, CrowdStrike ve Salesforce hisselerindeki sırasıyla yüzde 6,9, yüzde 9,2 ve yüzde 4,8 geriledi.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

Bu gelişmelerle New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,20 düşüşle kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne satıcılı başladı.

ABD'de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,19 seviyesinde bulunuyor. Dün kıymetli metaller tarafında satış baskısı öne çıkarken, yeni işlem gününde gümüş ve altın fiyatlarında toparlanma görüldü.

Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 düşüşle 4 bin 812 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 1,1 artışla 4 bin 863 dolardan alıcı buluyor. Gümüş ise dün günü yüzde 15,8 azalışla 73,7 dolardan kapandı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gümüşün onsu yüzde 0,10 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,2 yükselişle 97,8 seviyesinden kapanırken, yeni günde yatay seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 67,6 dolarda işlem görüyor.

Bunlara ek olarak, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoin'in fiyatı dün 70 bin doların altına inerek Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana elde ettiği kazançları geri verdi. Bitcoin'in fiyatı dün günü yüzde 13,3 kayıpla 63 bin 764 dolardan tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 2,7 yükselişle 65 bin 470 dolardan işlem görüyor.

ECB VE BOE POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini sabit tuttu.

Avro Bölgesi'nde ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutarken, ECB Başkanı Christine Lagarde, düzenlediği basın toplantısında enflasyonun ECB'nin orta vadede enflasyon oranının yüzde 2'ye geri döneceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Lagarde, bankanın döviz kuruna yönelik bir hedefi bulunmadığını ancak kurlardaki gelişmelerin ekonomik görünüm ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Öte yandan, İngiltere'de BoE politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutarken, yıl içinde faiz indirimlerinin olabileceğinin sinyalini verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine bir yıl daha erken ulaşacağını öngördüklerini belirterek, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Analistler, Avrupa tarafında enflasyonla mücadelede şahin tutumun hala sürdüğünü belirtirken, yıl içinde savunma giderleri kaynaklı harcamalar ve bölgesel gelişmelerin bölge merkez bankalarının tutumlarında ayrışmaları tetikleyebileceğini söyledi.

Dün küresel risk algısı ve teknoloji şirketlerindeki düşüşlerin etkisiyle bölge endekslerinde de satıcılı bir seyir öne çıkarken, yeni işlem gününde Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da açıklanacak sanayi üretim verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne satıcılı başladı.

JAPONYA'DA GÖZLER HAFTA SONU YAPILACAK GENEL SEÇİMDE

ABD endekslerinde teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış dalgası Asya endekslerinde de hissedilirken, Japonya'da hafta sonu yapılacak genel seçimler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisinin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurmuş ve Temsilciler Meclisi, 23 Ocak'ta yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetmişti.

Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan Meclisin feshi, erken genel seçim sürecini başlatmıştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin hükümetin erken seçime parlamento çoğunluğunu daha da artırmak için gideceği, bunun da daha fazla teşvik harcaması yapmasına olanak sağlayabileceği beklentisi ülke piyasalarında risk iştahının canlı kalmasında etkili oluyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da aralık ayı yıllık hanehalkı harcamaları yüzde 2,6 azalışla beklentilerin altında gelirken, aralık ayına ilişkin öncü endeks 114,5 ile tahminleri geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR TAZELEDİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybederek 13.589,14 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 yükseldi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor serisini üçüncü haftaya taşıdı.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 232 milyon lira azalarak 2 milyar 914 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Dolar/TL, dünü 43,5340'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,6130'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

17.30 Türkiye, ocak ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, şubat ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi