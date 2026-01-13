Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen sistem, altının üretiminden son tüketiciye ulaşana kadarki tüm sürecini dijital ortamda kayıt altına almayı hedefliyor.

Yeni dönemde hayatımıza girecek iki kritik değişiklik şunlar:

• Altına Kimlik Kartı: Gramdan kiloya kadar Türkiye’de üretilen tüm altınlar artık bandrollü ve sertifikalı olacak. Bandrol üzerindeki özel seri numarası sayesinde altının üreticisi, üretim tarihi ve menşei anlık olarak izlenebilecek. Bu adımın sahteciliğin önüne geçmesi bekleniyor.

• Ödemeler Banka Üzerinden: Yüzyıllardır süregelen "nakit ver, altın al" alışkanlığı sona eriyor. Nisan ayından itibaren 30 bin lira üzerindeki altın alımları şu yöntemlerle yapılmak zorunda olacak:

o Kredi Kartı

o Banka Kartı

o IBAN üzerinden Havale/EFT

Vatandaş kuyumcuya altın bozdurduğunda da ödeme elden yapılmayacak; tutar doğrudan satıcının banka hesabına gönderilecek ve işlem faturalandırılacak.

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALIMINDA MALİYETLER DEĞİŞİYOR

Nakit yasağının gelmesiyle birlikte tüketicilerin en büyük soru işareti "komisyon oranları" ve "taksit imkanları" oldu.

Bankalar ve kuyumcular arasındaki ticari politikalara göre değişmekle birlikte, yeni dönemde maliyet tablosu şöyle şekilleniyor:

KOMİSYON ORANLARI NE KADAR?

Kredi kartı ile altın alımlarında, kuyumcunun bankaya ödediği POS maliyetleri nedeniyle vatandaşa yüzde 2 ila yüzde 5 arasında değişen bir komisyon (vade farkı) yansıtılabiliyor.

• Örnek Senaryo: 5.000 TL değerinde bir çeyrek altın almak isteyen tüketici, yüzde 5 komisyon uygulandığında kasada yaklaşık 5.250 TL ödeme yapacak.

TAKSİT İMKANI VAR MI?

Evet ancak sınırlı. Bireysel kredi kartlarında altın alımları için genel olarak 3 taksit sınırı bulunuyor.

• Örnek Hesaplama: 3.200 TL'lik bir altın alışverişi, yüzde 3 vade farkı ile 3.296 TL'ye mal oluyor. Bu tutar 3 taksite bölündüğünde aylık ödeme yaklaşık 1.099 TL olarak karta yansıyor.

TİCARİ İŞLEMLERDE 36 AY VADE İSTİSNASI

Bireysel tüketiciler için taksit sınırı 3 ay olsa da kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için farklı finansman modelleri mevcut.

Örneğin, bazı bankalar Kuyumcular Odası belgesi, vergi levhası ve mali tablolarını sunan sektör profesyonellerine 36 aya varan vadelerle "taksitli altın kredisi" imkanı sunabiliyor.

Bu kredi, özellikle işletmelerin sermaye ve stok yönetiminde nakit akışını dengelemek için kullanılıyor.