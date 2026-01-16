Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Reel ve finansal sektörden 72 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan ankette, döviz kuru, enflasyon, faiz ve büyüme beklentilerine dair güncel tahminler yer aldı.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,17 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki 51,08 TL seviyesinden 51,89 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki ankette yüzde 23,35 iken bu dönemde yüzde 22,20 seviyesine geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,45'ten, yüzde 16,94'e düştü.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki dönemdeki yüzde 38,13 seviyesinden yüzde 36,43'e indi.

Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 36,50 olarak kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi, önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 3,9 seviyesinde korundu.

2027 yılı GSYH büyüme beklentisi ise yüzde 4,3 olarak açıklandı.