Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

2026 yılı şubat ayında İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1773 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

2026 yılı şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.