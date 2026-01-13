Türkiye, 2026 yılının en sert kış günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji’nin yayımladığı son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde kar yağışı, fırtına ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye devam edecek. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pek çok ilde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması beklenirken, valiliklerden peş peşe kar tatili haberleri geliyor.

YOĞUN KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bugün yurdun iç, kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların büyük oranda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli Kar: Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Mardin çevrelerinde yer yer 20 cm’nin üzerinde "yoğun kar" bekleniyor.

Kuvvetli Sağanak: Rize ve Artvin kıyılarında yağışların yerel olarak şiddetli sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Büyükşehirlerde Durum: * İstanbul: Anadolu yakası ve yüksek kesimlerde aralıklı kar geçişleri görülürken, sıcaklıkların 3 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Ankara: Dondurucu soğuk hakim. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 2-4 derecelere kadar düşeceği ve hafif kar yağışının süreceği tahmin ediliyor.

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Rüzgarın özellikle Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden saatte 70-90 km hıza ulaşarak fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

KRİTİK UYARI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşları ve dağcıları uyardı.

ULAŞIMDA "GİZLİ BUZLANMA" RİSKİ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesiyle birlikte, özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde sabah saatlerinde gizli buzlanma ve don riski en üst seviyeye çıktı. Sürücülerin kar lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılar yineleniyor.

