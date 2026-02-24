Güne parçalı bulutlu başlayan Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli üzerinden yağışlı hava giriş yapacak. Akşam saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevrelerini de etkisi altına alacak sağanak yağışların, Bilecik gibi yüksek rakımlı noktalarda gece saatlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Ege ve İç Anadolu bölgelerinde de benzer bir tablo hakim. Kuzey Ege ve Ankara-Eskişehir hattında gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur geçişleri görülecek.

DOĞU BÖLGELERİ İÇİN "TURUNCU" ALARM: ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ!

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda alarm seviyesi yükseltildi. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı yetkililer vatandaşları ve sürücüleri en üst düzeyde uyardı.

Buzlanma ve Don: Doğu Anadolu genelinde gece ve sabah saatlerinde şiddetli buzlanma bekleniyor.

Güneydoğu: Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağmur görülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Batı Karadeniz: Akşamdan itibaren kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar bekleniyor. Buzlanma riskine dikkat!

Doğu Anadolu: Van ve Kars hattında karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı gün boyu sürecek.

İzmir: Gece saatlerinde sağanak yağışın kente ulaşması öngörülüyor.