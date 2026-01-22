Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), emeklilerin ve işverenlerin ekonomisini doğrudan etkileyecek kritik yasa teklifi için mesai yaptı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" masaya yatırıldı.

ZAM ORANI YÜZDE 18,4 OLARAK KESİNLEŞTİ

Genel Kurul’da zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve tartışmaların yaşandığı görüşmeler sonucunda, teklifin emeklileri ilgilendiren 7’nci maddesi kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda:

• Halen 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı,

• Yüzde 18,40 oranında artırılarak,

• 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.

Böylece taban aylıkta 3 bin 119 TL’lik bir artış sağlanmış oldu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan bu değişiklikle; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine dosya bazında ödenecek asgari tutar, 2026 Ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin TL olarak hesaplara yatacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

Kabul edilen torba yasa teklifi, sadece emeklileri değil işverenleri de kapsayan düzenlemeler içeriyor. İstihdamı korumak ve işveren maliyetlerini hafifletmek amacıyla verilen asgari ücret desteğinde de güncellemeye gidildi.

Buna göre, daha önce işverenlere çalışan başına 1.000 TL olarak verilen asgari ücret desteği, yeni düzenleme ile 1.270 TL’ye yükseltildi.

Yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi ve fark ödemelerinin kısa süre içinde yapılması bekleniyor.