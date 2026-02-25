Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye-Azerbaycan Ticaret Heyeti kapsamında gittiği Bakü’de sektörün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşçilik ve genel giderlerdeki artışın fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirten Güleç, zam oranı için yıl sonunu işaret etti.

Güleç, artışın gerekçelerini şu sözlerle özetledi:

"İstihdam BIZIM için çok önemli ve işçilik maliyetlerimiz çok yükseldi. Özellikle asgari ücret zammı ile beraber burada büyük bir artış oldu. Bu durum kira enflasyonu ile birleşince ortaya ciddi bir tablo çıkıyor. Genel giderleri biz daha fazla taşıyamıyoruz."

YIL SONUNA KADAR YÜZDE 20 ZAM BEKLENTİSİ

Mevcut ekonomik şartlar altında mobilya fiyatlarının baskılandığını ifade eden Güleç, önümüzdeki dönemde etiketlerin değişeceğini vurguladı. Güleç, yıl sonuna doğru mobilya fiyatlarının %20’den fazla zamlanacağını öngördüklerini paylaştı.

REKABET GÜCÜ VE PAZAR SORUNLARI

Mobilya sektöründe son dönemde yaşanan pahalılık sorununun küresel piyasalarda rekabet gücünü düşürdüğünü belirten Güleç, Azerbaycan pazarının önemine dikkat çekti. Bakü’de çok sayıda Türk mobilya mağazası bulunduğunu ve Azerbaycan'ın mobilya ithalatında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını hatırlatan Güleç, son zamanlarda ciddi pazar sorunlarıyla karşılaştıklarını ifade etti.

"SEKTÖR KENDİNİ NADASA BIRAKTI"

Türk mobilya sektörünün son 3-4 yıllık süreçte adeta kendisini nadasa bıraktığını söyleyen Güleç, gerçek bir büyüme için yıllık %10’un üzerinde bir ivme yakalanması gerektiğini belirtti. Rekabetçilik sorunlarına rağmen tasarım ve katma değerli ürünlerle dünya pazarlarındaki varlıklarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

