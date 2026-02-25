Bank of America, Türk Lirası'nda reel değerlenme eğiliminin sürebileceğine işaret ederken, dolar/TL tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kaldığını duyurdu. Banka, yüksek reel faiz ortamı ve sıkı para politikasının TL üzerindeki destekleyici etkisinin devam ettiğini vurguladı.
Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan "Türkiye: TL beklentilerin üzerinde performans gösterebilir" başlıklı ve Hande Küçük ile Mikhail Liluashvili imzasını taşıyan raporda, Türk Lirası'na ilişkin dikkat çekici değerlendirmelere yer verildi.
Raporda, temel makroekonomik göstergelerin TL'de reel değerlenmeyi desteklediği ifade edildi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Banka, ocak ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gelerek aylık yüzde 4,84 artış gösterdiğini hatırlattı. Şubat ayında da yüksek seyrin devam etmesinin beklendiği, gıda fiyatlarının bu görünümde belirleyici rol oynadığı kaydedildi.
BofA analistleri, şubat ayı için aylık yüzde 2,76 enflasyon artışı öngörürken, yıllık enflasyonun yüzde 31,27 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.
TCMB'NİN ÖNGÖRÜLERİ VE FAİZ PATİKASI
Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu'nda 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 16 seviyesinde koruduğu, tahmin aralığını ise yüzde 15–21 bandına yükselttiği anımsatıldı.
Merkez Bankası'nın gıda fiyatlarındaki artışın geçici olduğu görüşünü savunduğu ve yılın ikinci çeyreğinde fiyat artışlarının normalleşeceğini öngördüğü belirtildi.
BofA'ya göre TCMB sıkı para politikasını sürdürürken, yüksek reel faiz seviyesi TL'yi destekliyor. 12 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, yılın kalanında kademeli indirimlerle politika faizinin yıl sonunda yüzde 31 seviyesine gerileyebileceği ifade edildi.
DOLAR/TL TAHMİNİ
Raporda maliye politikasındaki disiplinin sürdüğü, birincil dengenin iyileştiği ve bütçe göstergelerinin enflasyonla uyumlu bir çerçeve sunduğu kaydedildi.
BofA, dolar/TL kurunun 2026 yıl sonunda 50,7 seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı. Banka, kendi kur tahmin patikasının piyasa beklentilerinin altında kaldığını vurguladı.
RİSK UNSURLARI
Raporda jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarında olası artış ve yurt içinde döviz talebinin yeniden güçlenmesi temel riskler arasında sıralandı.
Önümüzdeki süreçte enflasyon verileri ile TCMB'nin para politikası kararlarının piyasalar açısından belirleyici olacağı ifade edildi.