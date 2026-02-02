Şirket tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık 2025 tarihinde duyurulan verimlilik değerlendirmeleri kapsamında Gebze Fabrikası'ndaki faaliyetlerin en geç 31 Mart 2026’ya kadar durdurulacağı hatırlatıldı. Bu süreç doğrultusunda, başka işyerlerinde görevlendirilmesi mümkün olmayan 104 çalışanın iş sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihi itibarıyla sona erdirildi.

TAZMİNAT TUTARI 65,5 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Mondi Turkey, işten çıkarılan çalışanların tüm yasal haklarının korunduğunu belirtti. Fesih işlemleri sonucunda çalışanlara ödenecek toplam kıdem ve ihbar tazminatı tutarının 65.572.079 TL olarak kesinleştiği bilgisi verildi.

19 ÇALIŞAN DİĞER TESİSLERDE İSTİHDAM EDİLECEK

Fabrikanın kapatılma sürecinde organizasyonel planlamalar da yapıldı. Gebze Fabrikası bünyesinde görev yapan 19 çalışanın, şirketin diğer üretim tesislerine nakledilerek istihdamlarının devam ettirilmesine karar verildiği açıklandı.

Şirket, konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça kamuoyu ve yatırımcıları bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.