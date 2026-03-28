Dün gece yarısı motorin litre fiyatına yapılan 5 lira 35 kuruşluk indirimin üzerinden 24 saat geçmeden, jeopolitik krizin etkisiyle fiyatlar yeniden rotayı yukarı kırdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6 lira 24 kuruşluk dev bir zam yapıldı. Yapılan bu artışla birlikte motorin fiyatları Türkiye genelinde tarihi zirvelerini yeniledi.

İSTANBUL'DA 75 TL SINIRI, ANKARA VE İZMİR'DE 76 TL AŞILDI

Son zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 75 TL sınırına dayanırken, nakliye maliyetlerinin eklendiği Ankara ve İzmir gibi illerde 76 TL barajı geçildi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise petrol fiyatlarındaki volatilite nedeniyle temkinli bekleyiş sürüyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 MART 2026)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL

Kaynak: Ekonomim