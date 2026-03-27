BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı analizde küresel ekonominin 2025 yılında yaşanan şoklara rağmen dirençli kaldığını belirtti. Kurum, İran savaşının kısa süreli kalması halinde 2026'da politika desteği ve yapay zeka yatırımlarıyla büyümenin güçlü seyrini sürdürebileceğini ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER TEMKİNLİ POLİTİKAYI GEREKTİRİYOR

BBVA, Orta Doğu'daki gerilimlerin daha temkinli bir politika duruşunu zorunlu kıldığını vurguladı. Çatışmanın süresi ve etkisine bağlı olarak kısa vadede sınırlı parasal gevşeme ve ılımlı mali destek öngörüldüğü belirtildi.

UZAYAN ÇATIŞMA BÜYÜMEYİ BASKILAYABİLİR

Kurum, Türkiye'de büyümenin halen görece güçlü olduğunu ancak önümüzdeki çeyreklerde kademeli bir yavaşlama beklendiğini ifade etti. Özellikle çatışmanın uzaması ve derinleşmesi halinde artan dış finansman ihtiyacının büyüme üzerinde daha belirgin baskı oluşturabileceği kaydedildi.

ENFLASYON TAHMİNİ VE FAİZ BEKLENTİSİ KORUNDU

BBVA, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak yüksek enerji fiyatları ve arz yönlü faktörlerin iyileşme hızını yavaşlatabileceğini belirtti. Bu çerçevede 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25, politika faizi beklentisi ise yüzde 32 olarak korunurken, yukarı yönlü risklerin arttığına dikkat çekildi.

CARİ DENGE VE KUR ÜZERİNDE BASKI

Analizde, yüksek enerji fiyatları, sıkılaşan dış finansman koşulları ile ticaret ve turizme yönelik risklerin cari denge üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi. Ayrıca rezervlerde olası erime ve dolarizasyon eğiliminin artması durumunda kur üzerinde ilave baskı oluşabileceği vurgulandı.