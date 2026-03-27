Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yatırımcısını umutlandırarak yüzde 0,60 artışla 12.802,98 puandan merhaba dedi.

Ancak açılış sonrası gelen kâr satışları ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle endeks, günün ilk yarısında ivme kaybetti.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,40 puan gerileyen endeks, yüzde 0,69 değer kaybıyla 12.639,66 seviyesine kadar çekildi.

Kaynak: Forinvest

SASA’DA DEV ALIM

Piyasanın genelindeki düşüş eğilimine rağmen, saat 15.15 verilerine göre yabancı sermayenin önemli aktörlerinden HSBC’nin gerçekleştirdiği işlemler piyasada en çok konuşulan başlık oldu.

Veriler incelendiğinde HSBC’nin alım iştahının neredeyse tamamını tek bir hisseye yönelttiği görülüyor:

• SASA Dominansı: HSBC’nin toplam alımlarının yüzde 90,38’ini tek başına SASA oluşturdu. Kurum, SASA paylarında yaklaşık 26,6 milyon lotluk devasa bir net alım gerçekleştirdi.

• Diğer Alımlar: SASA'yı oldukça düşük oranlarla OZKGY (yüzde 0,94) ve RTALB (yüzde 0,68) izledi.

SATIŞ TARAFINDA GAYRİMENKUL VE BANKACILIK VAR

HSBC’nin satış listesinin başında ise gayrimenkul ve bankacılık sektörleri yer aldı. Kurumun en çok çıkış yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

• PSGYO: yüzde 66,80 pay ile satış listesinin zirvesinde.

• YKBNK: yüzde 5,92 ile ikinci sırada yer alırken, onu TUPRS ve LINK izledi.

HSBC'nin toplam işlem hacmine bakıldığında, satışların alımlardan daha ağır bastığı ve -96.054.456 TL seviyesinde bir net negatif hacim oluştuğu gözlemleniyor.

Piyasa uzmanları, endeksin 12.800 direncinin üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda 12.500 seviyelerinin destek olarak izlenebileceğini belirtiyor. HSBC gibi büyük kurumların belirli hisselerdeki yoğunlaşmış alımları, piyasada hisse bazlı ayrışmaların önümüzdeki saatlerde de devam edebileceğine işaret ediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 238.5 16.278.067.487,70 % -0.71 15:18 THYAO 292.5 5.090.775.978,50 % -0.34 15:18 ASTOR 200.1 4.308.402.454,50 % -1.53 15:18 ISCTR 13.06 3.615.892.477,03 % -0.91 15:18 KCHOL 191.2 3.217.095.550,30 % 1 15:18 Tüm Hisseler

