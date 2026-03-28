Enerji piyasalarında yaşanan arz endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Ham Petrol, haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Ham Petrol: Haftalık bazda %5,34 değer kazanarak 99,64 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Dolar/TL: Yatay seyrini koruyan dolar, haftalık bazda %0,29 oranında sınırlı bir artışla 44,42 TL seviyesinden haftayı tamamladı.

DEĞERLİ METALLERDE "KIRMIZI" TABLO

Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran değerli metaller, bu hafta kar satışları ve küresel piyasalardaki baskıyla rotayı aşağı çevirdi.

Ons Altın: Haftalık bazda %3,37 kayıpla 4.493,82 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın: Ons tarafındaki düşüşün etkisiyle iç piyasada %3,09 değer kaybetti ve haftayı 6.418,20 TL’den kapattı.

Gümüş: Haftanın en çok kaybettirenleri gümüş yatırımcıları oldu. Ons gümüş %4,26 kayıpla 69,71 dolara, gram gümüş ise %4,01 kayıpla 99,5 TL seviyesine indi.

BORSA VE KRİPTO PARALAR SATICILI SEYRETTİ

Riskli varlıklar sınıfında yer alan Borsa İstanbul ve Bitcoin, haftayı yatırımcısını üzen rakamlarla kapattı.

BIST 100 Endeksi: Haftalık bazda %2,68 oranında bir geri çekilme yaşayarak 12.698,19 puan seviyesinden haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Bitcoin (BTC): Kripto para dünyasının lideri Bitcoin, haftalık bazda %3,73 değer kaybı yaşadı ve 66 bin 365 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

