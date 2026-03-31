Yürütülen soruşturmanın, Mustafa Bozbey’in 1999-2019 yılları arasında yürüttüğü Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemini kapsadığı ifade edildi. Operasyonun ayrıca tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e yönelik dosyalarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 59 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği dosyada, Bozbey’in evinde ve belediye binasında aramalar yapıldığı, telefonuna el konulduğu öğrenildi.

BOZBEY’DEN İLK MESAJ: "ÇAĞIRSALARDI GELİRDİM"

Gözaltına alınan Mustafa Bozbey’in ilk mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Operasyonun gerçekleştirilme biçimine tepki gösteren Bozbey, şu ifadeleri kullandı:

"Çağırsalardı gelirdim. Şafak baskınıyla bu şekilde buralara getirilmek doğru değil. Bu durum, işin siyasi olduğunun bir göstergesidir. Arkadaşlarımız, ben varmışım gibi hizmetleri aksatmadan çalışmaya, Bursalılara hizmet etmeye devam etsin. Bursalılar bizden hizmet bekliyor."

GÖZALTI KARARI SAYISI 59’A YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında toplamda 59 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, şu ana kadar 55 kişinin yakalandığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenilirken, CHP Bursa İl Başkanlığı ve partinin üst yönetiminin de süreci yakından takip etmek üzere Bursa’ya hareket ettiği gelen bilgiler arasında.

