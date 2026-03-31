Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, verdiği kapsamlı mülakatta ekonomi politikalarının arka planına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Akçay, mevcut ekonomik tablonun tesadüfi olmadığını açık şekilde ortaya koyarak, ortaya çıkan sonucun “bilinçli bir tercih” olduğunu söyledi.

“DAHA KÖTÜ SENARYO ENGELLENDİ”

Akçay, müdahale edilmemesi halinde ekonomide çok daha sert ve kontrolsüz bir sürecin yaşanabileceğini vurgularken, uygulanan politikaların temel amacının bu tür bir kırılmayı önlemek olduğunu ifade etti. Ekonomide bugün gelinen noktanın, bu risklerin yönetilmesi sonucunda ortaya çıktığını belirten Akçay, daha ağır bir tablonun önüne geçildiği mesajını verdi.

“ALTERNATİFLER VARDI, BU YOL SEÇİLDİ”

Mülakatta, ekonomi yönetiminin farklı senaryolar arasında tercih yapmak zorunda kaldığına dikkat çeken Akçay, mevcut politikanın bu seçenekler arasından bilinçli şekilde seçildiğini dile getirdi. Daha sert bir düzeltme ya da farklı bir politika setinin mümkün olduğunu ima eden Akçay, tercih edilen yolun süreci zamana yayarak yönetmek olduğunu ifade etti.

“SÜREÇ KONTROLLÜ İLERLİYOR”

Akçay, ani ve sert müdahaleler yerine kontrollü bir geçişin hedeflendiğini belirterek, ekonomik dengelenmenin kademeli olarak sağlanacağını söyledi. Para politikasında beklenti yönetiminin kritik rol oynadığını vurgulayan Akçay, piyasa algısının ve iletişim dilinin de sürecin başarısı üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Akçay’ın açıklamaları, mevcut ekonomik tablonun bir zorunluluk mu yoksa bilinçli bir tercih mi olduğu tartışmasını yeniden gündeme taşırken, Merkez Bankası’nın politika yaklaşımına dair önemli ipuçları sundu.