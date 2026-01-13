Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin sürdüğünü anımsattı.

"BU MESELE ARTIK EKONOMİK, SOSYAL VE TOPLUMSAL BİR MESELE OLMUŞTUR"

Kamyon, otobüs, tır, minibüs ve taksi kullanan yaklaşık 1 milyon şoför esnafının "ehliyet affı" beklediğini savunan Sarıgül, "Aileleriyle birlikte 4,5 milyon vatandaşımız Meclis'ten ehliyet affı beklemektedir. Bu mesele artık ekonomik, sosyal ve toplumsal bir mesele olmuştur. Ehliyet, sadece bir belgeden ibaret değildir. Şoför esnafı için ehliyet ekmek teknesidir. Bu nedenle insan canına kastetmemiş, yaralamamış ve madde bağımlılığı olmayanları bir kereye mahsus affedelim." ifadelerini kullandı.

En düşük emekli aylığını eleştiren Sarıgül, CHP'nin iktidar olması durumunda en düşük emekli aylığının ilk önce asgari ücret seviyesine, sonra da 1,5 asgari ücret düzeyine yükseltileceğini ileri sürdü.

Sarıgül, sözleşmeli uzman çavuşlar ile taşeron işçilere de kadro verilmesi gerektiğini kaydetti.

