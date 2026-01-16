Son günlerde dijital platformlarda ve bazı yayın organlarında yer alan spekülatif haberler, altın yatırımcısında ve esnafta panik havası yarattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kamuoyunu meşgul eden "nakit yasağı" ve "bandrolsüz altına el koyma" iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

"NAKİT YASAĞI DEĞİL, TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR"

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Sönmez, 30 bin liranın üzerindeki işlemlerin banka üzerinden yapılma zorunluluğunun yeni bir durum olmadığını ve tüm sektörleri kapsadığını hatırlattı.

Mevcut Vergi Usul Kanunu çerçevesinde;

30 Bin TL Altı: Nakit ödeme ile altın alımı yapılabilir (Güncel fiyatlarla yaklaşık 5 gram altına tekabül etmektedir).

30 Bin TL Üstü: Ödemelerin banka veya finans kurumları aracılığıyla yapılması yasal bir zorunluluktur.

Kuyumculuk Ayrıcalığı: Ödeme kaydedici cihazlarda diğer sektörlerde 12 bin TL olan limit, kuyumculuk sektörü için 36 bin TL olarak uygulanmaktadır.

Başkan Sönmez, "Altın artık nakitle alınamayacak demek piyasada kaos oluşturma çabasıdır. Bu uygulama sadece kuyumculuğu değil, tüm ticareti kapsayan genel bir mali kuraldır," dedi.

KIYMETLİ MADEN TAKİP SİSTEMİ (KMTS) NEDİR, KİMİ KAPSAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KMTS'nin amacının kayıt dışılığı önlemek ve vatandaşı dolandırıcılıktan korumak olduğunu belirten Sönmez, sistemin teknik detaylarını paylaştı:

Kapsam: Sadece 1 gram ve üzeri basılı işlenmemiş altın, gümüş, platin ve paladyum gibi rafineri ürünlerini kapsar.

Güvenlik: 1-10 gram arası ürünlerde ambalaj üzerine, 10 gram üzeri ürünlerde ise hem maden hem ambalaj üzerine lazerle seri numarası işlenecektir.

Kapsam Dışı Ürünler: Vatandaşın yastık altındaki birikimi; bilezik, yüzük, kolye gibi işlenmiş takılar ile 22 ve 18 ayar ziynet altınları KMTS kapsamı dışındadır.

"YASTIK ALTINA EL KONULACAK" İDDİASINA SERT TEPKİ

Bandrolsüz altına el konulacağı yönündeki paylaşımları "art niyetli" olarak nitelendiren Sönmez, "Bu sistem sahte ve replika ürünlerin önüne geçmek için geliştirilmiş bir barkod uygulamasıdır. Vatandaşın küpesiyle, gerdanlığıyla ilgisi yoktur. Bu tür yalan haberleri açıklamaktan bıktık," ifadelerini kullandı.

"REYTİNG KAYGISI ÜLKE TEMELİNE DİNAMİT ATIYOR"

Sosyal medya içerik üreticilerinin reyting uğruna yanlış bilgi yaydığını belirten Sönmez, yetkisi olmayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Kuyumculuğun stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Başkan, "Bu sektöre zarar vermek ülkenin temeline dinamit atmaktır. Asılsız bilgi yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmalı," dedi.

YETKİ BELGESİ HARÇLARI İÇİN "MAKUL SEVİYE" TALEBİ

Sektörün bir diğer sorununun "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" harçları olduğunu ifade eden Sönmez, esnafın kayıt altına alınmasını desteklediklerini ancak yüksek harçların mağduriyet yarattığını, bu rakamların daha makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Dünya