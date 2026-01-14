Netflix’in başlangıçta güven duyduğu Rinsch, iddialara göre "White Horse" dizisini tamamlamak bahanesiyle platformdan 44 milyon dolara kadar ek bütçe talep etti. Ancak savcılık, yönetmenin bu fonları isterken gerçek niyetini gizlediğini ve milyonlarca doları "yanıltıcı beyanlarla" kendi hesaplarına aktardığını ortaya koydu.

MİLYONLARCA DOLAR LÜKS ARAÇLARA VE KRİPTOYA GİTTİ

Dava dosyasındaki bilgilere göre, Netflix’ten alınan ek ödemeler onaylandıktan sonra para farklı banka hesapları ve aracı kurumlar üzerinden dolaştırıldı. Savcılık makamı, Rinsch’in bu parayı şu şekilde harcadığını tespit etti:

Lüks Araç Filosu: Ferrari ve Rolls-Royce MARKA otomobiller satın alındı.

Kişisel Harcamalar: Antika mobilyalar, pahalı yataklar ve lüks eşyalar alındı.

Kripto Para Kaybı: Fonların büyük bir kısmının kripto para piyasasında yapılan işlemler sonucunda battığı belirlendi.

KARAR VERİLDİ: CEZA 17 NİSAN’DA BELLİ OLACAK

Savcılığın sunduğu delilleri ikna edici bulan jüri; Carl Rinsch’i elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı finansal işlemlere katılma suçlarından suçlu buldu. Mahkeme tarafından mahkûm edilen yönetmenin alacağı ceza, 17 Nisan’da yapılacak duruşmada netlik kazanacak.