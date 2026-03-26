OECD, Aralık 2025 verilerine dayanan 2026 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 2,9 seviyesinde sabit tuttu.

Ancak asıl dikkat çekici değişiklik 2027 projeksiyonunda yaşandı. Kurum, artan belirsizlikler ve enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle 2027 büyüme öngörüsünü yüzde 3’e düşürdü.

ENERJİ VE TEDARİK ZİNCİRİ KISKACINDA KÜRESEL PİYASALAR

Raporda, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamaların ve enerji altyapısına yönelik tehditlerin altı çizildi. OECD’ye göre:

• Maliyet Enflasyonu: Artan enerji giderleri işletme maliyetlerini tetikleyerek dezenflasyon sürecini yavaşlatıyor.

• Finansal Sıkılaşma: Özellikle Asya piyasalarında gözlenen sert finansal koşullar, küresel yatırım iştahını baskılıyor.

• Bölgesel Farklılıklar: ABD ve Çin rotasını korumaya çalışırken, Euro Bölgesi yüksek enerji maliyetleri nedeniyle büyüme hızında kan kaybediyor.

TÜRKİYE İÇİN YENİ YOL HARİTASI: BÜYÜME AŞAĞI, ENFLASYON YUKARI

OECD'nin mercek altına aldığı ekonomilerden biri de Türkiye oldu. Raporda Türkiye ekonomisine dair şu çarpıcı tahminlere yer verildi:

Türkiye için 2026 büyüme öngörüsü yüzde 0,1 oranında aşağı çekilirken, enflasyonun çift haneli seyrini koruyacağı ve merkez bankalarının temkinli duruşunu sürdürmesi gerektiği vurgulandı.

DEV EKONOMİLERDE SON DURUM

• ABD: Bu yıl yüzde 2 büyüme beklenen ekonomide, 2027’de yüzde 1,7 ile yavaşlama öngörülüyor.

• Euro Bölgesi: Enerji kriziyle sarsılan bölgede büyüme bu yıl yüzde 0,8’e kadar gerileyebilir.

• Çin: Dev ekonominin bu yıl yüzde 4,4, gelecek yıl ise yüzde 4,3 ile ivme kaybetmesi bekleniyor.

SONUÇ: "TEMKİNLİ POLİTİKA ŞART"

OECD, küresel ekonomiye yönelik en büyük tehdidin "beklenmedik enerji arz şokları" olduğunu belirtti.

Kurum, hükümetlere kamu harcamalarında etkinlik, merkez bankalarına ise enflasyon beklentilerini çıpalayacak kararlı adımlar atma çağrısında bulundu.