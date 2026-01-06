Şirketten yapılan açıklamaya göre, OMSAN Lojistik, Shell & Turcas ile imzaladığı anlaşmayla iş ortaklığını büyüttü. Mayıs ayında tamamlanan ihale döneminde 27 araçla başlayan süreç, yapılan yatırımlarla 80 araca çıkarıldı.

Enerji taşımacılığı operasyonlarını 300 özel donanımlı araç, 500'e yakın sürücü ve 60 kişilik operasyon ekibiyle yürüten şirket, Türkiye'de LPG taşımacılığının yüzde 8'ini, akaryakıt taşımacılığının da yaklaşık yüzde 5'ini üstleniyor.

Türkiye'de 20 milyar liralık enerji lojistiği pazarında faaliyet gösteren şirket, enerji taşımacılığı operasyonlarıyla 1,5 milyar liranın üzerinde ciro sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık, Türkiye'nin enerji akışında kritik bir rol oynadıklarını, güvenlik, hız, çeviklik ve kalite standartlarıyla hem müşterilerine hem de ülkeye değer kattıklarını belirtti.

Tansık, "OMSAN'a duyulan güven her geçen gün artıyor. Bu güven bize iş ve müşteri olarak dönüyor. Türkiye'nin enerjisini sürdürülebilir bir çerçevede emniyetle taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)