İmzalanan 3 yıllık anlaşmanın ilk ayağı için geri sayım başladı. Dev turnuva, 30 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Bu yılki mücadeleye Regnum Hotels bünyesindeki National Golf Club ilk kez ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri, 2025 sezonu şampiyonu olan genç Fransız yetenek Martin Couvra olacak. Couvra, unvanını korumak için Antalya çimlerine çıkacak.

BİLAL EKŞİ: "MARKA DEĞERİNE KATKI SUNMAYA KARARLIYIZ"

Anlaşmayı değerlendiren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, organizasyonun Türkiye'nin "spor ve turizm merkezi" vizyonu için kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Ekşi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Turkish Airlines Open, sporun birleştirici gücünü ve ülkemizin potansiyelini dünyaya gösteriyor. THY olarak sporu desteklemeye ve ülkemizin marka değerine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. 2026 yılında dünyanın dört bir yanından gelecek misafirleri Antalya’da ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz."

FEDERASYON VE DP WORLD TOUR'DAN TAM DESTEK

• Yıldırım Demirören (Türkiye Golf Federasyonu Başkanı): Turnuvanın Türkiye’nin küresel golf sahnesindeki konumunu güçlendirdiğini belirten Demirören, "Bu platform milli sporcularımıza gelişim fırsatları sunarken, Türkiye'nin golf sahalarını dünyaya tanıtıyor" dedi.

• Mark Casey (DP World Tour İş Geliştirme Direktörü): THY ile iş birliğinin devamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Casey, National Golf Club'ın sporcular için gerçek bir mücadele ortamı sunacağını belirtti.

NATİONAL GOLF CLUB'DA BİR İLK

Turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşayan National Golf Club Genel Müdürü Hasan Ceylan ise "Sahamız ve Türk golfü için büyük önem taşıyan bu turnuvada, sporculara dünya standartlarında bir deneyim yaşatmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.