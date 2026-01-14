Dün 12.385,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40,27 puan ve yüzde 0,33 artışla 12.425,88 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,40 puan ve yüzde 0,41 kazançla 12.437,01 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.355,11 puanı, en yüksek 12.440,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,65 ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 düşerken, sanayi endeksi yüzde 1,72 ve mali endeks yüzde 0,13 yükseldi.

GÜNÜN İLK YARISINDA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 39'u düştü, 3'ü yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Altın İşletmeleri, ASELSAN, Koç Holding ile Türk Hava Yolları oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 630 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1670 liradan, avro 50,3340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 4 bin 630 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 64,9 dolardan işlem görüyor.

(AA)