Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.449,46 puanı, en yüksek 12.571,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve mali endeks yüzde 0,18 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 37'si düştü, 4'ü yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türk Altın İşletmeleri ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 602 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,80, bileşik getirisi yüzde 36,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2800 liradan, avro 50,2460 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 602 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 artışla 63,8 dolardan işlem görüyor.

(AA)