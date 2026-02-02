Yatırımcıların odak noktasında saat 10:00’da açıklanacak olan Türkiye Ocak Ayı İmalat PMI verisi yer alırken; günün devamında Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek verilerle Avrupa sanayisindeki toparlanma hızı, akşam saatlerinde açıklanacak ABD ISM İmalat PMI verisiyle de küresel büyüme dinamikleri mercek altına alınacak.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

NETCD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 5,6 kat talep geldiği açıklandı.

BESTE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 5 – 6 Şubat’ta toplanacak.

ARDYZ – Şirketin, 12,9 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.

AKCNS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

AKFGY – 2025 yılında 2024’e göre elde edilen kira gelirinin euro bazında %9 arttığı açıklandı.

ASTOR – Şirketin, 53,2 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

ARCLK – Şirketin 2026 yılı beklentileri aşağıdaki şekilde açıklandı.

BUCIM – Necdet Külahçı tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BORLS – TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

BORLS – TRFBORL12613 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

BURCE – Kömürcüoğlu'nun sermayesini temsil eden 254.700 adet payın tamamının ALT Capital Holding ve ALT Capital GSYO ile GMS Yatırım Holding ve Ümit Gümüş’e devredildiği açıklandı.

CWENE – Şirketin, 51,4 milyon dolarlık iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

CVKMD – Yenipazar Polimetalik Maden Projesi’nin finansmanı için, bağlı ortaklık Aldridge Mineral ile VAKBN arasında 192 milyon dolar tutarında, 9 yıl vadeli kredi anlaşması yapıldığı, proje için öngörülen toplam 240 milyon dolar yatırımın %80’i krediyle, kalan %20’si ise Virtus Mining sağlanacak özkaynak ile karşılanacağı açıklandı.

CVKMD – Şirketin, Balıkesir’deki maden sahasının Demir Export’tan alınması işleminin tamamlandığı açıklandı.

CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Solar’ın 3,6 milyon dolarlık iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Solar’ın 24,2 milyon dolarlık iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

CELHA – Sermaye artırımından elde edilen fonun 151,1 milyon TL’sinin hammadde alımı ve operasyonel giderlerin finansmanında, 48,4 milyon TL’sinin idame yatırımların finansmanına kullanıldığı açıklandı.

DEVA – Şirketin, Tekirdağ’daki yatırımları kapsamında 627,5 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi aldığı açıklandı.

DESPC – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

DCTTR – Şirketin, 20,6 milyon TL tutarında pamuk satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin gerçekleştiği, en yüksek teklifin arsa satışı karşılığı toplam gelirinde 32,5 milyar TL olduğu açıklandı.

EGEGY – Ege Yapı tarafından 5.900.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 2.040.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EUPWR – Peak PV Solar’ın TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede birinci olduğu ve ihalenin 709,5 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

ERCB – 161 gün vadeli 79 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

EBEBK – 175 gün vadeli 250 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

EBEBK – 266 gün vadeli 250 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

EUHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.

EFOR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

FZLGY – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılım sağlandığı, ihalenin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

ISCTR – Hong Kong’da şube açılmasına karar verildiği belirtildi.

ISFIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 3,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KTLEV – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 7,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru BDDK tarafından onaylandı.

KONTR – 9,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

LIDFA – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin 1 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

LILAK – Şirketin, Erzurum’da fazlar halinde ilerleyen fabrika yatırımı kapsamında tahsis edilen Erzurum Merkez II. OSB 3. Etap parsel alanının daha önce 168.316 m²’ye çıkarılması ardından söz konusu alanda GES kurulmasına engel bulunmadığı açıklandı.

LMKDC – Ergani ve Şanlıurfa tesislerindeki GES kurulum çalışmalarının tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.

MEDTR – Şirketin, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nin açtığı ihaleyi 31,6 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

OYYAT – Şirket ile JCR Eurasia arasındaki Kredi Derecelendirme sözleşmesinin iptal edildiği açıklandı.

PETUN – 140 gün vadeli 255 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PNSUT – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

PETUN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

RUBNS – Şirkete ait Boyahane fabrikasının Rubenis İç ve Dış Ticaret’e satışının 1,1 milyar TL bedel üzerinden gerçekleşeceği, ödemenin 6 ay içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

RGYAS – Şirket ile Kobirate arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SAFKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SNKRN – Şirket payları bugünden itibaren GATEG kodu ile işlem görecek.

SKTAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

SISE – Şirketin, Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Cihan Çanak’ın Gençlerbirliği’ne kiralandığı açıklandı.

TTKOM – Şirket ile Türkiye Haber – İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin 5 Şubat’ta başlayacağı açıklandı.

TRGYO – Forum Mersin AVM'nin 219,0 milyon euro bedelle devralındığı açıklandı.

TRGYO – Forum Kayseri AVM'nin 130,4 milyon euro bedelle devralındığı açıklandı.

USAK – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

UCAYM – Şirketin, 6,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

YGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

ZGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 159.000 adet pay 10,88 – 11,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

DCTTR – Pardus Portföy tarafından 1.646.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,23’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 10,01 TL fiyattan geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 26,18 – 26,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 60,65 – 61,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.500 adet pay 17,72 – 17,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERKO – Geri alınan 300.000 adet pay 15,85 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 596.637 TL gelir elde edildi.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.474 adet pay 72,30 – 73,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

ZGYO – Bulls Portföy tarafından 4.915.882 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,99’a geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

PSGYO – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’a 1.577.287.066 adet payın pay başına 3,17 TL fiyattan TAS’ta bugün satılacağı açıklandı.

PSGYO – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında söz konusu payların Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’a tahsisli olarak satıldığı, işlem kapsamında söz konusu kişilerin edindiği 1.577.287.066 adet payın 23.01.2026 itibarıyla pay sahibi olan ve talepte bulunan yatırımcılara kendi payları oranında ve 3,17 TL fiyattan 2–3 Şubat 2026 tarihlerinde devredileceği açıklandı.

NE OLACAK?

Yurt içinde enflasyon verisi yarın açıklanacak.

En düşük emekli maaşı farkları Çarşamba günü yatacak.

Enflasyon Raporu Toplantısı 12 Şubat’ta gerçekleşecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.