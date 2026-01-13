OGM tarafından hazırlanan "Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, orman alanlarının ve orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin geometrik ve hukuki durumlarının tayin ve tespitine ilişkin esasları düzenliyor.

Yönetmelikte, Danıştayın yönetmeliğe ilişkin bazı hususları iptal etmesi nedeniyle değişikliğe gidildi.

Bu doğrultuda, yönetmelikte yer alan "kasaba ve şehir yerleşim alanları" tanımı yeniden yapılarak bazı hükümlerde güncellemeler gerçekleştirildi. Ayrıca, uygulamada karşılaşılan bazı problemlerin çözümü ve orman kadastro çalışmalarının hızlandırılması amacıyla düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, bir yerin, kasaba ve şehir toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları dışına çıkarılabilmesi için, 31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmaması, İmar Kanunu doğrultusunda birden çok yapıyı ihtiva etmesi gerekecek.

Orman Kadastro Komisyonu, OGM tarafınca atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile belde-mahalle-köy temsilci üyesi olmak üzere 4 kişiden oluşacak.

Orman kadastrosu, belde, mahalle ve köy sınırları içindeki bütün ormanları kapsayacak şekilde resen yapılacak. 2B uygulaması, devlet ormanlarında talep aranmaksızın resen, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda ve hususi ormanlarda ise sahiplerinin talebi halinde bedeli mukabilinde yapılacak. Orman kadastrosu ve 2B uygulamaları bitirilen ormanlarda, belirlenen durumlar hariç olmak üzere tekrar orman kadastrosu ve 2B uygulaması yapılamayacak.

Şehir ve beldelerde ormansız mahallelerdeki orman kadastro çalışmaları, her bir mahalle için ayrı çalışma yapılmadan, sınırları dahilinde orman olan mahallenin çalışmasına dahil edilecek.

Orman kadastrosu ve 2B uygulamasının başlama tarihi, çalışılacak belde, mahalle ve köylerle en az 15 gün önce uygun yerlere asılarak ilanla duyurulacak. Çalışma, orman kadastro başmühendisliğince tanzim edilecek tutanakla tespit edilecek. Ayrıca ilgili kurumlara çalışmaya başlamadan en az 15 gün önce yazıyla bildirilecek.

Tapulu yerlerde bulunan ve tabii olarak yetişmiş ağaç ve ağaççıklarla kaplı alanlar, Hazine taşınmazları hariç parsel bazında değerlendirilecek. Ağaç ve ağaççıklarla kaplı alan, üç hektardan küçük olması halinde orman sayılmayan yer, üç hektar veya daha büyük olması halinde ise mülkiyet durumu esas alınmak suretiyle devlet ormanı, amme müesseselerine ait orman ya da hususi orman olarak sınırlandırılacak.

Tarım arazisinde ve hayvancılık alanlarında bulunan barınma, depolama ve benzeri amaçlı yapılar ile işletmeler ve tesisler, arazinin tamamlayıcı parçaları sayılacak.

Belde, mahalle veya köy çalışma alanı sınırlarının tespiti ve kenarlaşma çalışma alanlarında kadastrosu yapılmamış alanların tespit edilmesi halinde, bu alanlar çalışma alanına dahil edilerek orman kadastrosu ve 2B uygulaması yapılacak.

ÇALIŞMALARA İLİŞKİN TUTANAK DÜZENLENECEK

Orman Kadastro Komisyonu, sınırlama ve 2B uygulama çalışmalarının tüm ölçüm ve haritalama işlerinin tamamlanmasını müteakip değerlendirme tutanağı düzenleyecek. Bu tutanakta çalışmaların işletme müdürlüğü heyetince incelendiği, varsa başta vasıf ve mülkiyet hususlarındaki itirazlar belirtilecek.

Şekli ve Hukuki İnceleme Heyeti, en geç 15 gün içerisinde gerekli incelemeleri yaparak varsa şekli ve hukuki noksanlıkların gerekçe ve belgelerini, noksanlık bulunmaması halinde şekli ve hukuki noksanlık bulunmadığına ilişkin tutanağı düzenleyecek. Askı ilanına konu her uygulamanın şekli ve hukuki incelemesi yapılabilecek.

İTİRAZ VE TAPU İPTALİ İÇİN AÇILACAK DAVALAR İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Kadastro tespitlerine itiraz ve tapu iptali için açılacak davalara müstenit olacak incelemeyi yapmak üzere işletme müdürlüğünün talebine istinaden bölge müdürlüklerince en az üç kişilik heyet kurulacak. Bu heyet tarafından yapılan tespitler, işletme müdürlüğüne bildirilecek.

Asliye hukuk ve kadastro mahkemelerince, orman kadastro tutanak ve haritalarında düzeltmeyi gerektiren vasıf ve mülkiyet değişikliği hususunda verilen ve kesinleşen kararlar, işletme müdürlüklerince tapuya tescili sağlandıktan sonra bölge müdürlüğünden görevlendirilecek orman kadastro başmühendisliğince uygulanacak.

