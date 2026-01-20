Renault Büyümeden Sorumlu Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, projenin temel nedenini şu sözlerle özetledi:

NEDEN SEÇİLDİLER?

Şirketin endüstriyel tasarım, seri imalat ve üretim hızı konusundaki uzmanlığı.

Odak Noktası: Fransız drone sanayisini yerli imkanlarla geliştirmek.

HEDEF: REKABETÇİ MALİYET VE YÜKSEK KAPASİTE

La Tribune gazetesinde yer alan iddialara göre, iş birliği kapsamında kanat açıklığı yaklaşık 10 metre olan taktik bir İHA geliştirilecek.

Maliyet: Projenin "son derece rekabetçi" maliyetlerle hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kapasite: Faaliyetin ilk yılı sonunda aylık 600 adet üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

OTOMOTİV DÜNYASI SAVUNMA HATTINA GEÇİYOR

Avrupa'da savunma sanayisinin mevcut talepleri karşılamakta zorlanması, geleneksel otomotiv devlerini de sürece dahil etti. Renault’nun yanı sıra sektördeki diğer oyuncular da askeri üretime destek veriyor:

Valeo: 100’e yakın şirketin yer aldığı bir "savunma drone paktı"na katıldı.

Fonderie de Bretagne: Top mermisi kovanları üretmek için hazırlıklara başladı.

"ANA FAALİYETİMİZ OTOMOTİV KALACAK"

Renault yönetimi, savunma sektörüne yönelik bu ilginin şirketin ana kimliğini değiştirmeyeceğinin altını çiziyor. Fabrice Cambolive, seri üretim tesislerine ilişkin iddialar hakkında net bir takvim paylaşmazken, Renault'nun önceliğinin her zaman otomotiv olmaya devam edeceğini vurguladı.