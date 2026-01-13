Altın ve gümüş piyasası, 2026 yılına "güvenli liman" talebiyle damga vurmaya devam ediyor. ABD merkezli dev banka Citi’nin son yayımladığı analiz raporu, emtia yatırımcıları arasında büyük heyecan yarattı. Banka, küresel çapta tırmanan belirsizlikleri ve jeopolitik kırılmaları gerekçe göstererek fiyat hedeflerini radikal bir şekilde yukarı yönlü revize etti.

CİTİ’NİN "0-3 AYLIK" BOĞA SENARYOSU

Citi analistleri tarafından hazırlanan raporda, kısa vadeli görünümde "ana senaryo" şu başlıklarla öne çıkıyor:

Altın (Ons): 5.000 Dolar

Gümüş (Ons): 100 Dolar

Banka, bu agresif tahminlerin arkasında sadece enflasyonist baskıların değil, aynı zamanda merkez bankalarının devam eden rezerv biriktirme iştahı ve küresel sistemdeki parçalanma riskinin yattığını vurguluyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

ZİRVE SONRASI KÂR SATIŞLARI: ONS ALTINDA SON DURUM

Haftanın ilk işlem gününde 4 bin 629,94 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, Salı sabahı itibarıyla bir miktar soluklanıyor. Pazartesi günü görülen tarihi zirvenin ardından gelen kâr satışlarıyla birlikte:

Spot Altın: %0,4 kayıpla 4 bin 576,79 dolar seviyesine çekildi.

Vadeli Kontratlar: %0,6 düşüşle 4 bin 585,40 dolar bandında dengeleniyor.

Analistler, 4 bin 600 dolar seviyesinin üzerindeki kalıcılığın teknik açıdan yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini belirtirken, geri çekilmelerin orta vadeli yatırımcılar için "alım fırsatı" olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

JEOPOLİTİK TANSİYON FİYATLARI ATEŞLİYOR

Emtia fiyatlarını yukarı iten temel katalizörlerin başında bölgesel çatışmalar geliyor:

İran Hattı: Tahran’da yükselen iç tansiyon ve yayılım gösteren protestolar, Orta Doğu kaynaklı arz ve güvenlik endişelerini canlı tutuyor.

Venezuela Belirsizliği: ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik hamleleri ve muhalif LIDER Machado ile yapılacak kritik görüşmeler, enerji ve emtia piyasalarında risk algısını en üst seviyeye çıkarmış durumda.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.