Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özel'in hedefinde derinleşen geçim sıkıntısı ve emeklilerin alım gücündeki erime vardı.

"BU RAKAM KORKUNÇ"

Ekonomideki kötü gidişatın faturasının en ağır şekilde emeklilere çıktığını vurgulayan CHP Lideri, maaş skalasındaki bozulmaya dikkat çekti.

Özel, "Sadece son 6 ayda 1.2 milyon emekli daha en düşük emekli maaşı alanlar arasına katıldı. Bu korkunç bir rakamdır" diyerek, orta gelir grubundaki emeklilerin de hızla taban maaş seviyesine gerilediğini ifade etti.

"SOKAĞIN KONUSU YOKSULLUKTUR"

Türkiye'nin en yoksul yüzde 10'luk kesiminin gelirinin tamamen emekli maaşı ve sosyal yardımlara bağımlı hale geldiğini belirten Özel, iktidarın gündemi ile sokağın gündeminin farklı olduğunu savundu.

Özel, "Sokağın konusu budur. Bütün muhalefet partilerinin ortak konusu da budur" diyerek vatandaşın önceliğinin geçim olduğunu vurguladı.

"YOKSULLUĞU YÖNETMEK DEĞİL, YOK ETMEK İSTİYORUZ"

Konuşmasının sonunda partisinin sosyal politika vizyonuna değinen CHP Genel Başkanı, "Biz yoksulluğu yönetmek değil, yok etmek istiyoruz ve bu topraklardan söküp atacağız" diyerek yoksullukla mücadele mesajı verdi.