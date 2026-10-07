Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlemle birlikte geri alınan payların toplamı 2 milyon 40 bin 33 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 0,3023 oldu.

Kaynak: KAP

PATEK'in pay geri alım programı, 23 Eylül 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılmıştı. Program kapsamında azami 20 milyon adet pay için 500 milyon TL fon ayrılmış ve programın süresi bir yıl olarak belirlenmişti.

PATEK hisseleri TSİ 14.56 itibarıyla yüzde 3,99'luk düşüş işe 14,44 TL'den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 11,68 kazandırdı.

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