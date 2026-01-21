Dijital dünyada Türkiye'nin en büyük hizmet ağlarından biri olan e-Devlet, bu hafta sonu büyük bir sessizliğe bürünmeye hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, sistemde devasa bir altyapı operasyonu gerçekleştirilecek. Yetkililer, vatandaşları mağdur olmamaları konusunda şimdiden uyardı.

TAM 8 SAAT SÜRECEK!

Gece yarısı başlayacak olan operasyon tam 8 saat boyunca devam edecek. Yapılan duyuruya göre, 24 Ocak Cumartesi’yi 25 Ocak Pazar’a bağlayan gece saat 00:00’dan itibaren sistemde zaman zaman erişim sorunları ve tamamen kesilmeler yaşanacak. Pazar sabahı saat 08:00’e kadar sürecek bu süreçte e-Devlet üzerinden hiçbir hizmete sağlıklı erişim sağlanamayacak.

Bu büyük kesintinin sebebi ise "altyapı yenileme çalışması" olarak açıklandı. Sistemin daha güvenli ve hızlı çalışması için yapılacak olan bu "büyük bakım", Pazar günü erken saatlerde işi olanları zor durumda bırakabilir.