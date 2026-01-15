Dün 66,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,23 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalarak 64,18 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,05 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, jeopolitik risklerin azalmasıyla arz tarafına ilişkin endişelerin zayıflaması etkili oldu.

İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi

"İNFAZLAR DURDURULDU"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gösterilere ilişkin yaptığı, "infazların durdurulduğu" yönündeki açıklamaları, piyasalarda ABD'nin İran'a yönelik yakın vadede doğrudan askeri müdahale veya sert yaptırım hamlesi yapmayacağı beklentisini güçlendirdi.

Bu durum, İran kaynaklı bir gerilimin petrol üretimi ya da Hürmüz Boğazı gibi kritik sevkiyat hatlarında kesintiye yol açabileceği yönündeki endişeleri azalttı.

Trump, daha önce CBS News'e verdiği mülakatta bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik haberlere ilişkin, "Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız." ifadelerini kullanmış, ABD'nin İran'daki göstericilere nasıl destek olabileceğine dair birçok yöntem bulunduğunu, bunun yalnızca askeri adımlarla sınırlı olmadığını, ekonomik ve diğer yardım seçeneklerinin de söz konusu olduğunu belirtmişti.

Trump'ın İran mesajı petrole sert düşüş getirdi

ABD ile Venezuela arasındaki temaslara ilişkin verilen olumlu mesajlar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Trump, BEYAZ Saray'da düzenlenen bir imza töreninde, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile iyi çalıştıklarını, ikili ilişkiler konusunda Venezuela ile iyi anlaştıklarını söyledi.

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını kaydetti.

ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki beklenmedik artış ise dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerini besledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 9 milyon varil artış kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 65,06 dolar direnç, 58,60 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

(AA)