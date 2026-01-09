Stellantis Grubu, son dönemde kamuoyunda tartışmalara konu olan önceki nesil 1.2 PureTech motorlarla ilgili önemli bir adım attı. Grup, Peugeot, Citroën ve Opel markalarını kapsayan yeni uygulama kapsamında, söz konusu motorlara yönelik genişletilmiş garanti programını devreye aldı.

Yeni düzenlemeye göre, belirlenen üretim dönemlerindeki 1.2 PureTech motorlara sahip araçlarda, gerekli şartların sağlanması halinde motor onarımları 10 yıl veya 180.000 kilometreye kadar hem parça hem de işçilik dahil olmak üzere %100 oranında karşılanacak.

Bakım şartı kritik

Genişletilmiş garantiden yararlanabilmek için araç bakımlarının üretici standartlarına uygun şekilde yapılmış olması gerekiyor.

Bakımlar yetkili servislerde yapıldıysa, üreticinin belirlediği yıl ve kilometre aralıklarına uyulmuş olması şart.

Bakımlar TSE onaylı özel servislerde yapıldıysa, işlemlerin üretici standartlarına uygun olması, bakım içeriklerinin açık şekilde belgelenmesi ve faturaların ibraz edilmesi gerekiyor.

Şirketten yapılan bilgilendirmelerde, uygulamanın temel amacının müşteri memnuniyetini artırmak ve kullanıcıların yaşadığı teknik sorunlara karşı daha güçlü bir güvence sağlamak olduğu vurgulanıyor.

Hangi markaları kapsıyor?

Genişletilmiş garanti uygulaması Türkiye’de Peugeot, Citroën ve Opel marka, önceki nesil 1.2 PureTech motorlu araçları kapsıyor. Her model ve üretim yılı otomatik olarak dahil olmuyor. Nihai değerlendirme, araç özelinde yetkili servis incelemesiyle yapılıyor.

Araç sahiplerinin, detaylı bilgi ve başvuru süreci için markaların yetkili servisleriyle iletişime geçmesi öneriliyor.

Not: Uygulama, belirli şasi aralıkları, üretim dönemleri ve teknik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.