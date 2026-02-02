Açıklanacak yeni veriler öncesinde, geçtiğimiz yılın son rakamları önemini koruyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 yılının Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 oranında bir artış göstermişti. Yıllık bazda ise enflasyon, 2025 yılını yüzde 30,89 seviyesinde tamamlarken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 34,88 olarak kayıtlara geçmişti.

MERKEZ BANKASI’NDAN SEKTÖREL BEKLENTİ ANALİZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini paylaştı. Raporda, 12 ay sonrasına dair yıllık enflasyon beklentilerinde farklı kesimler arasında belirgin değişimler gözlendi:

Piyasa Katılımcıları: Enflasyon beklentisi 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine geriledi.

Reel Sektör: Beklentiler 1,90 puanlık düşüşle yüzde 32,90 seviyesine indi.

Hanehalkı: Diğer grupların aksine hanehalkının beklentisi 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

HANEHALKININ "DÜŞÜŞ" BEKLENTİSİ ARTTI

Verilerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan hanehalkı oranındaki artış oldu. Bu oran, bir önceki aya göre 1,64 puan yükselerek yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

Salı günü açıklanacak olan Ocak ayı verileri, 2026 yılının enflasyon rotasını belirlemede kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.