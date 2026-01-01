2026 yılına girilirken küresel piyasalarda temkinli iyimserlik, Türkiye cephesinde ise enflasyon ve para politikası odaklı bir fiyatlama dikkat çekiyor. Yılın ilk ayında açıklanacak makroekonomik veriler, merkez bankası kararları ve uluslararası toplantılar, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

Küresel Gündem: Merkez Bankaları ve Davos Zirvesi

Ocak ayının en önemli küresel etkinliklerinden biri 20–24 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu (Davos 2026) olacak. Zirvede küresel büyüme, faiz politikaları, jeopolitik riskler, yapay zekâ yatırımları ve enerji piyasalarına ilişkin mesajlar öne çıkacak. Davos’tan gelecek açıklamalar, özellikle hisse senedi ve emtia piyasalarında fiyatlamaları etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

Ay boyunca yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri yer alacak. Fed’in faiz indirim sürecine ne zaman ve hangi hızda devam edeceğine ilişkin sinyaller, küresel risk iştahı açısından kritik olacak.

Küresel Veriler: Enflasyon ve İstihdam Takvimi

Ocak ayında ABD’de açıklanacak:

Aralık ayı enflasyon verisi,

Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı,

PMI ve perakende satış verileri,

küresel piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu veriler, faiz beklentilerini ve doların seyrini doğrudan etkileyecek.

Türkiye Ekonomisinde Ocak Ayı Başlıkları

Türkiye’de Ocak ayı, ekonomik açıdan yoğun bir takvimle başlıyor. 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte:

Memur ve emekli maaş artışları netleşecek,

Asgari ücret artışının iç talep ve maliyetler üzerindeki etkileri izlenecek.

Ayın en kritik başlıklarından biri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlar, TL varlıklar üzerinde belirleyici olacak.

Döviz, Altın ve Emtia Piyasaları

Yeni yılın ilk günlerinde döviz piyasalarında görece sakin bir seyir izlenirken, dolar küresel ölçekte güçlü görünümünü koruyor. Yurt içinde yatırımcılar, kur hareketlerinde enflasyon ve faiz beklentilerini yakından takip ediyor.

Altın fiyatları yılın başında yatay bir görünüm sergilerken, merkez bankalarının politikaları ve jeopolitik gelişmeler emtia piyasalarında ana belirleyici unsurlar olmaya devam ediyor.

Ocak Ayında Takip Edilecek Diğer Başlıklar

Küresel kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek ülke ve banka notu değerlendirmeleri

Enerji ve petrol piyasalarında OPEC kaynaklı açıklamalar

Küresel resesyon ve büyüme beklentilerine ilişkin yeni raporlar

2026 yılına piyasalar kontrollü bir başlangıç yaparken, Ocak ayı boyunca açıklanacak veriler ve düzenlenecek uluslararası etkinlikler yılın geri kalanına ilişkin beklentiler açısından yol gösterici olacak. Enflasyon, faiz politikaları ve küresel risk algısı, yılın ilk ayında piyasaların ana gündemini oluşturmaya devam edecek.