2026 yılı ekonomi ajandası, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için oldukça yoğun bir başlangıca işaret ediyor. Yılın ilk iki ayında Merkez Bankası’nın faiz kararlarından uluslararası kredi notu değerlendirmelerine, kritik vergi ödemelerinden enflasyon tahminlerine kadar piyasaların yönünü belirleyecek 5 kritik tarih bulunuyor.

İşte Ocak ve Şubat aylarında cebinizi ve piyasaları doğrudan etkileyecek o takvim:

1. 22 Ocak: TCMB Yılın İlk Faiz Kararını Açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2026 yılının ilk toplantısını 22 Ocak tarihinde gerçekleştirecek. 2025 yılını kademeli faiz indirimleriyle kapatan bankanın, Ocak ayında enflasyon görünümü ve piyasa beklentileri doğrultusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

2. 23 Ocak: Fitch ve Moody's’den Türkiye Değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye mesaisi Ocak sonunda başlıyor. Fitch Ratings, 2026 yılı için ilk Türkiye değerlendirme tarihini 23 Ocak olarak ilan etti. Aynı dönemde Moody's'in de Türkiye ekonomisine dair raporu piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bu raporlardan gelecek mesajlar, yabancı sermaye girişi için belirleyici rol oynayacak.

3. 2 Şubat: MTV Birinci Taksit Ödemeleri İçin Son Gün

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) takviminde geri sayım başladı. 1 Ocak'ta başlayan 2026 yılı MTV birinci taksit ödeme süresi, hafta sonu kaymaları göz önüne alındığında 2 Şubat tarihinde sona eriyor. Ödemelerini geciktiren vatandaşlar gecikme faiziyle karşı karşıya kalabilir.

4. 12 Şubat: Yılın İlk Enflasyon Raporu Sunulacak

Merkez Bankası Başkanı, 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu 12 Şubat tarihinde kamuoyuyla paylaşacak. Bu rapor, bankanın 2026 ve 2027 yılları için belirlediği enflasyon tahminlerini güncellemesi ve para politikası duruşuna dair daha net sinyaller vermesi açısından kritik önem taşıyor.

5. 17 Şubat: 2025'in Son Geçici Vergi Dönemi Kapanıyor

İş dünyası ve vergi mükellefleri için Şubat ortası oldukça hareketli geçecek. 2025 yılının son çeyreğine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi için son tarih 17 Şubat olarak belirlendi.