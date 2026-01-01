GSM hattı sahiplerinden her ay tahsil edilen Telsiz Kullanım Ücreti, son altı yılda dikkat çekici bir artış gösterdi. 2020 yılında aylık 2,85 TL olan ücret, 2026 itibarıyla 26,98 TL seviyesine çıktı. Böylece toplam artış oranı %847 oldu.

Yıllara göre aylık ücretler şu şekilde gerçekleşti:



2020: 2,85 TL

2021: 3,10 TL

2022: 4,23 TL

2023: 9,43 TL

2024: 14,94 TL

2025: 21,50 TL

2026: 26,98 TL

Mevcut ücret seviyesi dikkate alındığında, 2026 yılı için Telsiz Kullanım Ücreti’nden elde edilmesi beklenen toplam gelirin 20 milyar TL’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Ücret, aktif mobil hat sayısına bağlı olarak her ay tüm abonelerden otomatik şekilde tahsil ediliyor.

Artan mobil abone sayısı ve yıllık güncellemelerle birlikte, bu kalem telekomünikasyon faturalarında giderek daha görünür bir pay oluşturmaya devam ediyor.